فيديوجراف.. السترات الصفراء تنتصر.. وماكرون يتراجع ويصدر هذه القرارات‎

رضخ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لمطالب متظاهري السترات الصفراء، الذين يشعلون الأجواء نارًا، وسط شوارع الشانزليزيه، منذ أيام، وظلت الأمور تتصاعد حتى لم يجد ماكرون مخرجًا سوى الرضوخ واتخاذ العديد من القرارات التى من شأنها أن تهدأ من روع المتظاهرين، بلسان حال "لعل الأمور تهدأ".



وقرر الرئيس الفرنسي في معرض خطابه منذ قليل، رفع الحد الأدنى لأجور العمال بقيمة 100 يورو في 2019، إضافة إلى التراجع عن فرض ضرائب على العمل الإضافي خلال الفترة المقبلة، والعديد من القرارات الآخرى التى يمكنك الاطلاع عليها داخل الفيديو.

