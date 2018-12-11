صلاح حسب الله: الفساد شبيها للجراد يأكل جهود التنمية

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن الفساد يعتبر شبيها للجراد، فكلما قام المواطن بالزرع؛ يأتي الجراد ويأكله.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن الفساد موجود فى القطاع العام والخاص ولا يقتصر على القطاع العام فقط، وكشف عن أن الإعلام مطالب بتوعية المواطنين على محاربة الفساد ويجب ان يكون هناك تكاتف مجتمعي في هذا الشأن.



وأشار إلى أن هناك اتجاها من أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات التى تواجه الموظف العام لتوفير الحماية القانونية حتى وان جانبه التوفيق فى اتخاذ القرار، لافتا إلى أن الجميع معرض للخطأ.



وفى نفس السياق، قال الدكتور هانى محمود وزير التنمية الادارية الأسبق، إن هذا الاتجاه مطبق فى بعض الدول العالمية ويسمى «قانون محاكمة الوزراء والمسئولين ».

