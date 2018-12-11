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رياضة

شوبير: أشعر بالراحة إداريا في اتحاد الكرة عن الأهلي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:14 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
محمد رشاد
أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري، أنه دخل الجبلاية بمنصبه السابق، وقوبل بالترحاب من الجميع، فيما عدا شخص واحد.

وقال شوبير فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" الظروف التي منعتني منذ عامين من خوض الانتخابات تغيرت الآن، الظروف تبدلت، وبناء عليها ترشحت لعضوية المجلس الحالي".

واستكمل: الأمور سارت بشكل جيد، وعقب الانتخابات تغيرت اللائحة، وأصبح اختيار النائب عن طريق الأعضاء أنفسهم، لقد رحلت عن الاتحاد عام 2008 وكنت نائبا للرئيس، أمر طبيعي عند عودتي مرة أخرى أن أعود بنفس منصبي الأخير، كنوع من أنواع المحبة والتقدير من الجميع، فيما عدا عضو واحد كما ذكرت".

وأردف : "أحب أن يكون لي رأي وموقف، وذلك متوفر بشكل أسهل داخل اتحاد الكرة، لاسيما أن أعضاء الجمعية العمومية عددهم قليل وأغلبهم أصدقائي، عكس النادي الأهلي يوجد 70 و 80 ألف عضو".

وأكمل: "لا أعلم ماذا سيحدث غدًا .. لكن أظن أن الأمر صعب، انا أفضل اتحاد الكرة، لأن الأمور محدودة فيه عكس الأهلي".
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