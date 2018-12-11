شوبير يكشف مفاجأة أبو ريدة له في أول اجتماع لمجلس اتحاد الكرة.. فيديو

كشف أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، عن موقف بَدَرَ من هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، في أول اجتماع بعد انتخابه منذ أسابيع قليلة.



وقال شوبير في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "هاني أبو ريدة قام بموقف جيد في أول اجتماع لمجلس الإدارة ، حيث اعتذر خلال الجلسة عن استكمالها، ومنحني فرصة استكمال الاجتماع كرئيس في أول اجتماع، هذا أمر رائع".



واكمل :" في 2012 ترشحت نائبًا لهاني أبو ريدة وتم تقديم طعن على المجلس ولم يتم قبول أي طعن إلا على أبو ريدة".



متابعًا "كان لدي فرصة ان اتواجد في مجلس ادارة يترأسه جمال علام وكان سيكون هناك دور كبير لي فيه، ولكنني اعتذرت عن استكمال الترشح؛ لأنني ارتبطت بهاني أبو ريدة".



وأضاف "هاني أبو ريدة طلب مني استكمال الانتخابات ولكنني رفضت واعتذرت لارتباطي به، ولا يصح الانقضاض على منصب الرئيس فى الوقت الحالي .. هناك مبدأ".