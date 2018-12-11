شوبير: من حق كرم كردي رفض وجودي نائبا لـ أبو ريدة.. فيديو

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري، أن كرم كردي عضو مجلس الإدارة من حقه رفض وجوده كنائب لهاني أبو ريدة.



وقال شوبير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "من حق كرم كردي رفض وجودي كنائب، لكنه لديه عدة قناعات إني النائب؛ لذلك لم يقدم اعتراضا".



وأكمل: "عندما يكون هناك 10 موافقين وشخص واحد فقط رافض؛ فالموضوع يضايق، والجميع جاوب بالنيابة عني بأن أكون النائب".