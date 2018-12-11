هلال: حميد الشاعري قدر يسهل الغناء على الناس

قال الشاعر عنتر هلال، إن الأجيال الحالية لا يتوافر بها النبرات الصوتية التي تميزهم عن غيرهم، مثلما تتوافر بداخل الفنان حميد الشاعري، متابعا: "حميد الشاعري قدر يسهل الغنا على الناس من غير تعقيد".
وأضاف خلال لقائه مع الاعلامية إسعاد يونس ، ببرنامج " صاحبة السعادة "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، ان حميد الشاعر استطاع ان يترك بصمة واضحة في المجال الفني ، وذلك من خلال نبرات صوتية المميزة ، بالإضافة إلى المساهمة في نجاح كثير من الفنانين من خلال مشاركتهم الأعمال الفنية .
ويتحدث الشاعري خلال الحلقة، عن بداياته الفنية، وأبرز الأعمال التي قام بها، والأعمال المفضلة لديه خلال مشواره الفني، وكذلك عن الأعمال التي ينوي تقديمها في الأيام المقبلة.
وأضاف خلال لقائه مع الاعلامية إسعاد يونس ، ببرنامج " صاحبة السعادة "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، ان حميد الشاعر استطاع ان يترك بصمة واضحة في المجال الفني ، وذلك من خلال نبرات صوتية المميزة ، بالإضافة إلى المساهمة في نجاح كثير من الفنانين من خلال مشاركتهم الأعمال الفنية .
ويتحدث الشاعري خلال الحلقة، عن بداياته الفنية، وأبرز الأعمال التي قام بها، والأعمال المفضلة لديه خلال مشواره الفني، وكذلك عن الأعمال التي ينوي تقديمها في الأيام المقبلة.