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هلال: حميد الشاعري قدر يسهل الغناء على الناس

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:17 ص
حميد الشاعري
حميد الشاعري
حسام الحارتي
قال الشاعر عنتر هلال، إن الأجيال الحالية لا يتوافر بها النبرات الصوتية التي تميزهم عن غيرهم، مثلما تتوافر بداخل الفنان حميد الشاعري، متابعا: "حميد الشاعري قدر يسهل الغنا على الناس من غير تعقيد".

وأضاف خلال لقائه مع الاعلامية إسعاد يونس ، ببرنامج " صاحبة السعادة "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، ان حميد الشاعر استطاع ان يترك بصمة واضحة في المجال الفني ، وذلك من خلال نبرات صوتية المميزة ، بالإضافة إلى المساهمة في نجاح كثير من الفنانين من خلال مشاركتهم الأعمال الفنية .

ويتحدث الشاعري خلال الحلقة، عن بداياته الفنية، وأبرز الأعمال التي قام بها، والأعمال المفضلة لديه خلال مشواره الفني، وكذلك عن الأعمال التي ينوي تقديمها في الأيام المقبلة.
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