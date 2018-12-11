هلال: حميد الشاعري قدر يسهل الغناء على الناس

قال الشاعر عنتر هلال، إن الأجيال الحالية لا يتوافر بها النبرات الصوتية التي تميزهم عن غيرهم، مثلما تتوافر بداخل الفنان حميد الشاعري، متابعا: "حميد الشاعري قدر يسهل الغنا على الناس من غير تعقيد".



وأضاف خلال لقائه مع الاعلامية إسعاد يونس ، ببرنامج " صاحبة السعادة "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، ان حميد الشاعر استطاع ان يترك بصمة واضحة في المجال الفني ، وذلك من خلال نبرات صوتية المميزة ، بالإضافة إلى المساهمة في نجاح كثير من الفنانين من خلال مشاركتهم الأعمال الفنية .



ويتحدث الشاعري خلال الحلقة، عن بداياته الفنية، وأبرز الأعمال التي قام بها، والأعمال المفضلة لديه خلال مشواره الفني، وكذلك عن الأعمال التي ينوي تقديمها في الأيام المقبلة.