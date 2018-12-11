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رياضة

شوبير يكشف كواليس اختياره نائبا لـ أبو ريدة فى الجبلاية.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:11 ص
شوبير
شوبير
محمد رشاد
كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري، عن كواليس تعيينه نائبا لرئيس الاتحاد هاني أبو ريدة، في أول جلسة لمجلس الجبلاية، عقب فوزه في الانتخابات التكميلية السابقة.

وقال شوبير فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كرم كردي الوحيد الذي لم يرحب بوجودي فى منصب النائب".

وأردف : تحدث أبو ريدة بأنني كنت نائبا للرئيس قبل ذلك وقال انني مكسب وطاقة ادارية كبيرة، وطالما عدت فيجب ان اعود بمنصبي الأخير.

وتابع : لم تكن هناك مشكلة بالاتحاد لتكون هناك تهدئة، أبو ريدة تحدث مع الجميع بأنني طرحت نفسي فى هذا المنصب، ولم يقم أحد غيري بطرح نفسه.

وتطرق شوبير لدعم مجدي عبد الغني، مؤكدا أنه أشاد به وبإمكانياته فى هذا المنصب.

واختتم : "لن أترشح لرئاسة الجبلاية في وجود أبو ريدة، نملك رئيس محترم، يتم مهاجمته "عمال على بطال" بشكل مبالغ فيه وغير لائق أحيانا، لدينا هاني أبو ريدة، فكيف أرشح نفسي رئيسا عليه .
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