ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

برلماني: 80% من المحلات التجارية في مصر غير مرخصة.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:20 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، أن 80% من المحلات التجارية في مصر غير مرخصة، وهذا الأمر يعني أن الاقتصاد الموازي وغير الرسمي أكبر من الرسمي؛ لذلك تدخلت الدولة من خلال قانون المحال التجارية الجديد؛ للتيسير على أصحاب المحال في الترخيص، وضمهم للاقتصاد الرسمي.

وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن السبب الرئيسي لصدور قانون المحال التجارية؛ هو خدمة المواطن وأصحاب المحال على حد سواء، خاصة أن الوضع الحالي يُؤرق أصحاب المحال، معقبًا: "في 100 جهة دلوقتي خاصة بالتراخيص، وأصحاب المحلات بيدفعوا إتاوات".

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من النائب عطية الفيومي والحكومة.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، في كلمته بالجلسة العامة، أن فلسفة قانون المحال التجارية هي التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة.

loading...

ترشيحاتنا

ممثلة تركية تكشف تفاصيل مشاركتها فى فيلم لص بغداد مع نجل الزعيم

المصري يفلت من كمين الداخلية بهدف قاتل لـ جريندو

تعب مفاجئ يجبر الخطيب على مغادرة اجتماع مجلس الأهلي

فيروس سي والرباط الصليبي.. إصابات نحست مروان محسن مهاجم مصر الأول

مجلس الأهلي يؤجل مناقشة ملف المدرب الجديد وهيكلة قطاع الكرة

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

مدير مكتب الأهرام بباريس: ما فعله ماكرون الليلة قمة القوة .. فيديو

عدلي القيعي يفجر مفاجأة عن ساليف كوليبالي ويتحدث عن رحيله من الأهلي

رانيا يوسف ناعية محمود القلعاوى: الفن العربي خسر ممثلا قديرا

أيتن عامر وأشرف زكي في عزاء الفنان أحمد السيد

في خطاب الـ13 دقيقة.. ماكرون يتخذ قرارات استثنائية استجابة للسترات الصفراء

نص دستة أشرار .. قتلوه وألقوا بجثته فى النيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

نجوم الفن في عزاء أحمد السيد بعمر مكرم‎ .. صور

فيديو

للوقاية من مخاطره .. اكتشف أعراض مرض التصلب المتعدد ms .. فيديو
مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما الأول .. فيديو
اكتشف أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد MS
تامر أمين: أفراح الشوارع حفلات لـ العري والإثارة
بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟