برلماني: 80% من المحلات التجارية في مصر غير مرخصة.. فيديو

أكد اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، أن 80% من المحلات التجارية في مصر غير مرخصة، وهذا الأمر يعني أن الاقتصاد الموازي وغير الرسمي أكبر من الرسمي؛ لذلك تدخلت الدولة من خلال قانون المحال التجارية الجديد؛ للتيسير على أصحاب المحال في الترخيص، وضمهم للاقتصاد الرسمي.



وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن السبب الرئيسي لصدور قانون المحال التجارية؛ هو خدمة المواطن وأصحاب المحال على حد سواء، خاصة أن الوضع الحالي يُؤرق أصحاب المحال، معقبًا: "في 100 جهة دلوقتي خاصة بالتراخيص، وأصحاب المحلات بيدفعوا إتاوات".



ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من النائب عطية الفيومي والحكومة.



وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، في كلمته بالجلسة العامة، أن فلسفة قانون المحال التجارية هي التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة.



