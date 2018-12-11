شوبير: لم أطلب الجلوس مع أجيري وموقفي ثابت من عهد حسن شحاتة.. فيديو

استنكر أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري، الحديث عن طلبه الجلوس مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرا الى أنه كان فى المجلس سابقا ولم يطلب الجلوس مع حسن شحاته المدير الفني للفراعنة آنذاك.



وقال شوبير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الاجتماع مع الجهاز الفني لمنتخب مصر ليس من اختصاصي، ولماذا سأطلب الجلوس مع أجيري، وانا لم أجتمع مع حسن شحاتة خلال فترة تواجدي مع الاتحاد".



وأكمل: "يجب أن يعرف كل شخص دوره، مثلًا لا أشعر بضرورة الجلوس بجانب رئيس اتحاد الكرة، لأن كل واحد يعرف اختصاصه".