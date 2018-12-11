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رياضة

أحمد شوبير: فوز الزمالك أو بيراميدز بالدوري أمر طبيعي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:16 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
تحدث أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن بطل الدوري المصري هذا الموسم، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع من فوز الزمالك أو بيراميدز ببطولة الدوري؛ لأنها مسابقة بين 18 ناديا.

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "ليه الزمالك مياخدش الدوري، ليه بيراميدز مياخدش الدوري؟".

متابعًا "فوز الزمالك او بيراميدز أو غيرهم، لا يزعجني كأهلاوي فوز أي نادي آخر غير الأهلي بالدوري، الزمالك فاز بالدوري 12 مرة من قبل".

واختتم : " أكدت ضرورة عمل جدول المؤجلات، ولا يجب أن يؤجل الدوري في مصر، ولم يكن مقصودا من التصريح وجود بوادر لإلغاء الدوري".
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