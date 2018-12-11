شوبير: أنا رمز للأهلي.. ومواقفي الانتخابية واضحة دائما.. فيديو

أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه يعد رمزا للنادي الأهلي، ويملك القبول لدى الجمعية العمومية، والدليل على ذلك أن دوره مؤثر في انتخابات المجلس.



وقال شوبير فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد": "أعد رمزا للأهلي واملك القبول بين أعضاء الجمعية العمومي ، امتلك قبول واكبر دليل على ذلك "تأثيري على الأعضاء اعلاميا".



واتم كلماته : مواقفي في الانتخابات دائما تكون واضحة.