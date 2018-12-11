شوبير: شكوت للأعلى للإعلام تقليص صلاحياتي بعد فوزي بانتخابات الجبلاية

أكد أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه بعد الفوز بمقعده في الجبلاية؛ أصبحت صلاحياته في عمله الإعلامي، أقل، وبالتحديد بعد أن أصبح نائبا لرئيس المجلس.



وقال شوبير في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "سُحبت مني بعض الصلاحيات في الانتقاد".



متابعًا "من حق الضيوف يقولوا رأيهم بحرية، ولكن من واجبي الإعلامي استعراض الخبر ولكن حدة طريقة عرض الخبر تختلف عن الوقت السابق".



وأضاف "هذا ليس تضارب في المصالح، مع التأكيد أنه من حق أي ضيف التصريح بما يريد".



واختتم : " قدمت شكوى عن التغريدة غير الصحيحة، ووصلت المجلس الأعلى للإعلام، لكنهم اعتذروا بشكل بايخ في وسط الحلقة، وما حدث كان إثارة فتنة غير عادية ، قمت بواجبي تجاه الرأي العام، والمجلس هو من يقرر هل هى مخالفة تستحق العقاب أم لا، فهذا اختصاصهم".