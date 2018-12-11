حنان: حميد الشاعري يحترم المرأة كثيرا

أشادت المطربة حنان، بالملحن والمطرب حميد الشاعري، قائلة: "يمتلك كرم مرضي، ويقدم اللحن الرائع، وهذا نادر"، مؤكدة أنه يحترم المرأة كثيرا.



وقالت خلال لقائها مع الاعلامية إسعاد يونس ، ببرنامج " صاحبة السعادة "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، "الشاعرى صديقى، وكتير كنا نختلف لكن عمره ما يزعلنى وده بيكسفنى، وأكثر حاجة تضايقنى أنه كان يسرع الأغنية".



واردفت: " حميد متواضع جدا وعبقري داخليا " ، مشيرة إلى أن أول لقاء جمعهما كان من خلال تقديم الأعمال الفنية بشركة "سونار".



ويتحدث الشاعري خلال الحلقة عن بداياته الفنية وأبرز الأعمال التي قام بها، والأعمال المفضلة إليه خلال مشواره الفني، كما يتحدث عن الأعمال التي ينوي تقديمها في الأيام المقبلة.