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رياضة

شوبير: أجيري سبب انضمام محمد محمود للأهلي.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:27 ص
محمد محمود لاعب
محمد محمود لاعب منتخب مصر
محمد رشاد
أبدى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، إعجابه بفكر المكسكيي خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر، منذ توليه المسئولية الفنية للفراعنة، والدليل؛ الدفع بالشباب في مباراة كبيرة مثل تونس.

وقال شوبير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "يعجبني فكر أجيري، باستخدامه اللاعبين الشباب بشكل جيد، مثل محمد محمود الذي كان المدرب سببًا في انتقاله للأهلي بعد ظهوره مع المنتخب وباهر المحمدي".

وأكمل: "ينسق أيضًا مع المنتخب الأولمبي بشكل جيد، ويتواجد عناصر مميزة مثل طاهر محمد طاهر وصلاح محسن".
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