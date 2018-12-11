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رياضة

شوبير: نظرية المؤامرة سبب الهجوم على الحكم المصري

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:47 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
استنكر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، الهجوم الذي يتعرض له الحكم المصري، مشيرا إلى أن أي شخص وارد أن يخطئ ويصيب.

وقال شوبير فى تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" أفضل أن يدير مباريات الدوري المصري حكام مصريين ، إذا أدار مصريين مباريات بتونس، والعكس، بكل تأكيد سيكون هناك خبرات متبادلة، ولكن فى حدود "ومتبقاش عادة".

وتابع : عندما يقتنعوا هنا ان الحكم "بشر" وارد ان يخطئ ويصيب، ويتركون نظرية المؤامرة؛ وقتها، ستقل حدة الاعتراضات.

وأشار إلى أن الموسم المنقضي كان الأفضل على مستوى التحكيم في مصر، متابعا: "أبلغت عصام عبد الفتاح الموسم الماضي انه كان افضل المواسم التحكيمية ، مباريات قليلة فقط أديرت بمستوى سيء الموسم الماضي من بينها نهائي الكأس والذي خسر فيه سموحة اللقب بخطأ تحكيمي".
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