شوبير: عصام عبد الفتاح أضاع حقنا بعد أزمته مع سيد عبد الحفيظ

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، ضيع حق الاتحاد بعد أزمته مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي.



وقال شوبير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تصريحات سيد عبد الحفيظ تثير الرأي العام، وعصام عبد الفتاح ضيع حق الاتحاد بالكامل عندما دخل في تصريحات تلفزيونية أمامه".



وأكمل: "سيف زاهر قام بعمله الإعلامي وتحدث كإعلامي وليس عضو مجلس إدارة، وكان الأمر من الممكن أن يصل للجنة الانضباط".



وأضاف: "تصريح كرم كردي بشأن فوز بيراميدز بالدوري ذلة لسان، وبيان اتحاد الكرة حماه"، متابعا: "لو لم يخرج البيان كانت حالة الجدل ستزيد في الشارع المصري".