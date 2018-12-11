شوبير: انسوا الـ VAR لسنوات طويلة.. ورشوة الحكام أمر مستحيل

أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن اعتماد تقنية الفيديو "VAR" بالدوري المصري، يحتاج لإمكانيات مادية كبيرة للغاية، ولا أعتقد تنفيذه في السنوات المقبلة.



وقال شوبير فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" "انسوا تقنية الفيديو لسنوات طويلة، يحتاج لإمكانيات كبيرة ومبالغ طائلة".



وتابع: على مر التاريخ "يخطىء الحكم" هذا أمر طبيعي، ولا توجد "رشاوى تحكيمية" ، هذا أمر مستحيل ، وأكرر، انسوا تقنية الفيديو لسنوات طويلة".