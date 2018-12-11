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أخبار العالم

إطلاق نار تجاه قوة عسكرية إسرائيلية في رام الله

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 04:11 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
فادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، في نبأ عاجل لها، بأن قوة إسرائيلية تعرضت، مساء الاثنين، لإطلاق نار، من قبل فلسطينيين اثنين، يستقلان دراجة نارية، قرب بلدة بيرزيت شمال رام الله.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بقواته إلى المكان وفرض طوقا أمنيا محكما، وأغلق جميع الطرقات المؤدية إلى البلدة.

في الوقت نفسه، أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي جميع الحواجز المؤدية إلى مدينة رام الله واحتجزت المركبات الفلسطينية التي تحاول الدخول إلى المدينة أو الخروج منها.
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