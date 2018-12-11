سلامة الغذاء ترد على تحذير الكبدة دم مجمد.. فيديو

علق الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على التحذير الذي أطلقه المعهد القومى للتغذية، بشأن الدم المجمد، وأنه أحدث طريقة لغش الكبدة، قائلا: «كل قرار بيكون ليه مبرراته، وبتساءل بشكل بسيط: هل ممكن الواحد يأكل دم مجمد علي هيئة ساندوتش كبدة؟.



وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «أسعار سندوتشات الكبدة إللي بتتباع في الشارع رخيصة وبسيطة؛ علشان حجمها صغير، وكمية الكبدة فيها بتكون قليلة جدا».



وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن التحذير بشأن أن الدم المجمد أحدث الطرق لغش الكبدة؛ غير متناسق علميا.

