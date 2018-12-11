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القومية للغذاء: كل كيلو كبدة سندوتشات في الشارع عليه 12 كليو بصل.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن ساندويتشات الكبدة التي تُباع في الشارع؛ تكون مختلطة بالكثير من البصل، معقبا: «كل كيلو كبدة عليه 12 كليو بصل».

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن هذا لا يعتبر ساندوتش كبدة، موضحا: «انت كدا بتاكل ساندوتش بصل متشوح في كبدة».

وأشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن «أسعار سندوتشات الكبدة إللي تُباع في الشارع رخيصة وبسيطة علشان حجمها صغير وكمية الكبدة فيها بتكون قليلة جدا».
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