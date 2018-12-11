شوبير: لا أعلم سر دور سلجادو مع لاعبي المنتخب

أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه لا يعلم دور سلجادو، المدرب المساعد فى جهاز منتخب مصر الأول، مشيرا إلى أنه سمع بأن له دور كبير مع اللاعبين.



وقال شوبير فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "قالوا لي ان سلجادو له دور مؤثر مع اللاعبين، ولكني لا اعرف الدور الذي يقوم به حتى الآن".



وتابع: لم أحضر أي معسكر للمنتخب ولا اعرف دوره، أجيري طلبه واتحاد الكرة استجاب لمطلبه وهذا حقه".



واختتم : عدم انضمام أحمد فتحي ووليد سليمان وكهربا ومحمود علاء للمنتخب أمر يسأل المدير الفني عنه، وبالتالي الحساب سيكون معه عقب أي إخفاق ".