شوبير: فيديوهات لاعبي مصر في روسيا نقطة سوداء

علق أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على الفيديوهات الخاصة بلاعبي المنتخب في معسكر كأس العالم روسيا 2018.



وقال شوبير في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "فيديوهات لاعبي المنتخب في معسكر كأس العالم نقطة سوداء في تاريخهم".



وتابع: "لا أعلم سبب استبعادهم من الانضمام للمنتخب حاليًا، هو أمر فني، أمر وقرار تربوي".