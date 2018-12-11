شوبير: لو ثبتت إدانة أجيري بالتلاعب في النتائج هيمشي.. فيديو

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه لو ثبتت إدانة "التلاعب بالنتائج" على المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر، سيرحل بشكل طبيعي.



وقال شوبير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لو ثبتت تهمة التلاعب النتائج على أجيري سيرحل بشكل طبيعي ولن نكون مخطئين".



متابعًا: "أجيري درب العديد من الأندية بعد هذه الأزمة بشكل طبيعي، ولم يحدث أي شيء".