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رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وفد وزارة العدل والنيابة العامة السعودية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:24 ص
المستشار حسين عبده
المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة
استقبل المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، وفدا قضائيا من وزارة العدل والنيابة العامة السعودية بمقر هيئة قضايا الدولة.

وذكر بيان، صادر عن الهيئة، أن الزيارة استهدفت الاطلاع على منظومة العمل القضائي بهيئة قضايا الدولة، ومعرفة دورها الذي أناط بها الدستور والقانون فى الدفاع وحماية المال العام.

حضر اللقاء أعضاء المجلس الأعلى للهيئة والمستشار محمد عبداللطيف رئيس قطاع الأمانة العامة والمستشار محمد بكر رئيس التفتيش والمستشار بدر مجلى رئيس المكتب الفني والمستشار حمدى حماد نائب رئيس قسم المنازعات والمستشارون أحمد البلتاجي وأحمد ثابت وسيد نور وإيهاب سعيد ويسرى مدنى الأمناء العموم المساعدون.
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