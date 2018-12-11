فيسبوك يعلن عن فرصل عمل

أعلنت شركة "فيسبوك" عن حاجتها لمهندسين وباحثين في مجال "سلسلة الكتل" وبالتحديد عالم في مجال البيانات، ومهندس بيانات، إلى جانب مهندسي برمجيات، لينضموا إلى الفريق الخاص بها.



وبحسب "سبوتنيك"، كتبت "فيسبوك": "إن فريق سلسلة الكتل هو شركة ناشئة داخل فيسبوك، تحمل رؤية لجعل تقنية سلسلة الكتل تعمل على نطاق فيسبوك".



وأضافت: "أنها مجموعة صغيرة وسريعة النمو ولكنها موهوبة من الأشخاص الذين لديهم شغف بتغيير العالم"، وتسعى إلى مضاعفة جهودها في التحول إلى "اللامركزية".



يشار إلى أن سلسلة الكتل أو ما يُعرف أيضًا بـ"بلوك تشين" هي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة من السجلات المسماة، وتحتوي كل كتلة على الطابع الزمني ورابط إلى الكتلة السابقة.



وتشكل سلسلة الكتل عماد العملات الرقمية المشفرة.