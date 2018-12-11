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رياضة

شوبير: تمنيت أن يختم غالي ومتعب حياتهما باللعب في كأس العالم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:41 ص
غالي ومتعب
غالي ومتعب
محمد رشاد
أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه كان يتمنى أن يختم حسام غالي وعماد متعب مشوارهما الكروي مع منتخب مصر بمونديال روسيا 2018.

وقال شوبير فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "أزمة غالي كانت ستحل فى أول جلسة، ولكن غالي قفل الموضوع، وكان من الصعب حله.

وأشار إلى أن أبو ريدة تدخل لحل أزمة غالي مع كوبر، ولكن دون جدوى، كنت أتمنى أن يختم الثنائي حسام غالي وعماد متعب مشوارهما الكروي مع المنتخب بالمشاركة في المونديال.
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