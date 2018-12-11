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فن

التضامن تشارك بـ 3 أفلام في المسابقة الرسمية لمهرجان يوسف شاهين

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:16 ص
يوسف شاهين
يوسف شاهين
أ ش أ
اختارت إدارة مهرجان يوسف شاهين ٣ أفلام لوزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، في دورته الثانية والعشرين الذي بدأ أمس، ويستمر حتى ١٣ ديسمبر بالقاهرة.

وذكر بيان صادر عن وزارة التضامن أنه من المقرر عرض أفلام "الغالية" عن الأمهات المثاليات من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وقصة كفاحهن ونجاحهن، وفيلم "مع بعض نقدر" عن البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، وفيلم "كرامة" عن المستفيدين من "تكافل وكرامة" من كبار السن ومشروطية برنامج "تكافل" المقترنة بالتعليم.

والأفلام من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج مهند دياب استشارى التوثيق المرئي بالوزارة، وتعد تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة؛ حيث تتناول قصصا واقعية عن مختلف برامج الوزارة.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي استطاعت أن تحصد جائزة أفضل فكرة بمهرجان "دلهي" السينمائي الدولي الأسبوع الماضي بفيلم "فرصة تانية" عن تطوير المؤسسة العقابية بالمرج.
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