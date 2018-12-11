الأمير سلطان بن سلمان يشيد بجهود الرئيس السيسي في التطوير

أشاد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالتطوير واستقطاب الأجيال التي تمرست على التطوير على مستوى العالم.



جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات الدورة 21 العادية للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة مصر والذى انعقد اليوم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.



وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يولي اهتماما كبيرا بقطاع السياحة، وقال " أصبح التنوع الإقتصادي بالنسبة لنا حتميا، ولم يعد نوعا من الترف".



ونوه الي توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم نمو هذا القطاع الاقتصادي الذي يعد أحد أهم القطاعات في توفير فرص العمل ، وأحد البدائل الرئيسية للنفط.



وأضاف " نجتمع كوزراء ومسؤولين عن السياحة في الدول العربية اجتماعا هاما في فترة هامة جدا وهي فترة الحاجة إلى نمو اقتصادي في ظل تذبذب أسعار النفط في بعض المناطق التي يعد بها موردا إقتصاديا مهما".



وتابع " هناك نماذج مهمة جدا في العالم العربي مثل ما قامت به مصر في السابق وأيضًا ما تقوم به حاليًا من العمل على إحداث نقلة هيكلية فى عملية النظرة في النمو السياحي والمعايير التي تقوم عليها السياحة الناجحة".



وأضاف إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعتبر من أكبر المؤسسات الحكومية المعنية بتطوير الاقتصاد وفرص العمل بالمملكة العربية السعودية.



وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز إن الحضارة المصرية والحضارة العربية والإسلامية في مصر جزء لا يتجزأ من التجربة السياحية المتطورة كسياحة التعلم والترفيه والثقافة وسياحة الخدمات المميزة التي تتمتع بها.