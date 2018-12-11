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أخبار البلد

نقيب المرشدين السياحيين يكشف عن عقبة إدارية تواجه وزارة السياحة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:55 ص
حسن النحلة نقيب المرشدين
حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين
محمد الاسكندرانى
وصف حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، خطة وزارة السياحة، بـ"القوية"، حيث يضم جزء منها إعادة الهيكلة والربط الإلكتروني وتحديد الأولويات والمسؤوليات للمنظومة.

وأوضح النحلة في تصريح لـ"صدي البلد" أن وزارة السياحة تواجه عقبة منذ سنوات عديدة ماضية تنصب في قرب انتهاء خدمة الصف الاول من قيادات الوزارة للوصول لسن المعاش يواكبه غياب الصف الثاني والثالث وما يتبقي صغار الموظفين التي لا تسمح خبراتهم تولي مناصب كبيرة؛ مما يترك فراغا وظيفيا يحتاج لصدور تشريعات لضبط هذه المنظومة .

وأكد نقيب المرشدين السياحيين أن الوزارة تحتاج لإعداد صف أولي وثاني لتولي القطاعات.

وحول إصدار قانون السياحة الموحد؛ أفاد بضرورة اجراء حوار مجتمعي مع المتخصصين بداية من الوزارة مرورا بالنقابات والغرف المختصة.

وأشار إلى أنه قبل إصدار قانون السياحة الموحد؛ يجب أن يتضمن كيفية التواصل بين كافة الجهات السياحية، وتحديد الثواب والعقاب؛ ليحمي حقوق الجميع، ويضعنا أمام مسؤوليتنا القانونية وهو ما تأخرنا به.
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