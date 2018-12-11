محمد يوسف يكشف هدفه مع الأهلي حتى نهاية 2018

أكد محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هدفه الذي يسعى لتحقيقه مع الفريق هو الوصول به إلى قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز، عقب الانتهاء من مبارياته المؤجلة، والصعود إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.



وأضاف عبر قناة (أون سبورت): "تركيزي حاليا ينصب على عودة الأهلي إلى مكانه الطبيعي بانتهاء مؤجلات الدوري إضافة إلى الصعود لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا".



وبسواله : هل يصارح محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي جماهير الفريق بأنه يعمل لبناء جيل جديد وعدم المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم مثلما فعل مانويل جوزيه بولايته الأخيرة في 2011؟؛ أجاب يوسف: "جوزيه كان عينه على البطولة، فلا يمكن أن يقبل بالمركز الثاني، لقد صرح بذلك حينها لتخفيف الضغوط على اللاعبين، لا أشغل نفسي بالاستمرار كمدير فني، فالأهلي صاحب الفضل علي وصنع اسمي كمدرب وبمجهود المنظومة وفكري في وقت سابق احتفظنا بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي في ظروف صعبة والوصول إلى 19 لقبا قاريا في مارس 2014".



وأشار إلى أن النجاحات السابقة تحققت بفضل دعم الأهلي ومسئوليه، أنا تحت أمر النادي في أي موقع، الأهم حاليا العودة لمكانتنا ثم تنفيذ الرؤية التي تعتبرها إدارة النادي الأنسب لي و للفريق".