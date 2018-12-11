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أخبار البلد

وكيل قطاع السياحة بالكويت: مصر دولة رائدة في المجال

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:39 ص
السياحة بمصر
السياحة بمصر
قال يوسف مصطفى، وكيل قطاع السياحة بدولة الكويت، إن مصر دولة رائدة في مجال السياحة، وعادت إلى مكانتها السياحية كما عهدناها.

جاء ذلك علي هامش مشاركته في أعمال الدورة الحادية والعشرين العادية للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي انعقدت أمس، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وأضاف مصطفي ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط " نحن سعداء بالتواجد في مصر ، ونشكر الأشقاء علي حسن الاستقبال والضيافة ، فقد جئنا لنتعلم من تجربة مصر في قطاع السياحة".

وأشار الي أن صناعة السياحة تعد ثاني أهم مصادر الدخل القومي ، منوها بأن هناك دولا دخل السياحة بها يفوق الدخل القومي.

واستطرد: "العالم يتجه الي السياحة البحرية ، ولذلك وجب علينا الانتباه الى أهمية هذا القطاع".
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