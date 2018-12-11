الأهلي: إكرامي والشناوي مثل الحضري ونادر السيد في عصرهما

أكد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق لا يحتاج لضم حارس مرمى جديد فى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن القلعة الحمراء مليئة بالمواهب العديدة.



وصرح يوسف عبر برنامج (ملعب أون) مساء الاثنين: "الأهلي لا يحتاج حارس مرمى، فالفريق يضم اسمين كبيرين هما شريف إكرامي ومحمد الشناوي إضافة إلى علي لطفي فهو حارس مرمى دولي مع منتخبي الشباب والأولمبي".



وأضاف: "الشناوي وإكرامي ثنائي على أعلى مستوى، وتواجدا في قائمة منتخب مصر بكأس العالم، والأهم حاليا الاستفادة من قدرات كل حارس مرمى وفقا لمصلحة الفريق".



وأردف: "إكرامي شارك في الفوز ببطولتي إفريقيا 2012 و2013 وعدة بطولات محلية، كما ساهم الشناوي الموسم الماضي في الفوز ببطولتي الدوري وكأس السوبر".



واختتم يوسف تصريحاته: "اسمان كبيران ويتنافسان بقوة؛ مثلما حدث في فترة سابقة عندما وصل عصام الحضري إلى أفضل مستوياته بفضل المنافسة الشديدة مع نادر السيد".