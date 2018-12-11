مدرب الأهلي: بدأنا نستعيد الثقة

رأى محمد يوسف، المدير الفني للأهلي، أن فريقه بدأ في استعادة الثقة من جديد؛ بعد الانتصارات الثلاثة المتتالية في الدوري الممتاز.



وقال يوسف في تصريحات لقناة الأهلي "الثقة بدأت تعود للفريق وبدأنا نستعيد شخصية الفريق، لم نكن محظوظين بلعب مباراة بطولة بعد الخسارة أمام الترجي، لكننا استعدنا توازننا".



وأضاف "بدأنا في تحقيق بعض النقاط الإيجابية مثل الاستحواذ والضغط وإيجاد الفرص، لكن ليس بالشكل المطلوب بعد، وفي النهاية هي خطوة جيدة وقطعنا فيها شوطا وأتمنى أن تزداد".



وتابع "لدينا إيقافات مثل أزارو في مباراة أبا جيفا الإثيوبي، ونحترمه كأي خصم، وتعرفنا عليه من خلال مشاهدة إحدى مبارياته ويجب أن تكون لدينا الروح المطلوبة لنفوز".



وأردف: "قررت تجربة محمد هاني في مركز قلب الدفاع بعد إصابة سعد سمير بسبب القائمة الإفريقية وربما ندفع به في هذا المركز خلال مباراة أبا جيفا ونتمنى أن نؤدي بشكل جيد".