القيعي: حجم الانقسامات حول ستيف بروس ضخمة للغاية

تحدث عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي، للمرة الأولى عن اسم ستيف بروس المدرب الإنجليزي المرشح لتولي تدريب المارد الأحمر.



وقال القيعي، عبر قناة النادي الأهلي: " لابد من التريث والصبر وإعطاء فرصة لمجلس إدارة الأهلي للعمل دون أي ضغط ، وجدت انقساما ضخما للغاية حول اسم بروس، حتى قبل وصوله".



وأردف "نحن لا نعرف من الأساس هل يصل أم لا، ولا توجد أي علاقة بين اجتماع المجلس ووصول أي شخص".



وأوضح: "الأمور تسير في البداية بمفاوضات ثم اتفاق ثم إرسال عروض وغيرها من الأمور التي ليس لها أي علاقة باجتماع المجلس. اجتماع الإدارة يكون لاعتماد القرارات فقط".