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أخبار العالم

الرئيس الفرنسي يطالب الحكومة والبرلمان بالعمل على رفع الأجور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:16 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أ ش أ
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إجراء إصلاحات كبيرة على نظام الأجور والضرائب في البلاد.

وطالب الرئيس ماكرون - في خطاب ألقاه، الإثنين - الحكومة والبرلمان بالعمل على رفع الأجور وتخفيض الضرائب.

وأعلن أنه بداية من العام المقبل ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو، مطالبًا أصحاب الشركات الفرنسية بمنح علاوات للعمال، كما وعد أيضًا بتسريع عمليات التخفيف من عبء الضرائب.

وأضاف أن الحكومة الفرنسية، ستلغي الضرائب على ساعات العمل الإضافية، موضحًا أنه سيتم مراجعة نظام الضرائب لدعم من يتقاضون رواتب ضعيفة.

وتابع، أن الغضب والاحتجاج لا يبرران الهجوم على رجال الشرطة والعنف غير مقبول إطلاقًا في البلاد.
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