محافظ أسيوط: فحص شامل للمعديات والكباري على الترع

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تعليمات، لرؤساء المراكز والأحياء، بسرعة حصر وفحص جميع المعديات والكبارى على الترع والمصارف بقرى ومراكز المحافظة، وتأمينها لمرور المواطنين، ودراسة صلاحيتها، ورفع كفاءتها؛ لتلبي احتياجات المواطنين بالقرى والنجوع بالتنسيق مع مديرية الري.



وقال إنه تم تأمين معدية ترعة قرية الكودية بحواجز حديدية لتأمين مرور المواطنين ، وذلك فى استجابة سريعة لشكوى أهالى القرية على الصفحة الرسمية للمحافظة على "فيسبوك".



وأشار المحافظ الى أنه تم اصدار توجيهات الى العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط الذى تابع أعمال تركيب سور وحواجز حديدية على معدية ترعة قرية الكودية لتأمينها، بالاضافة الى حصر وفحص جميع العدايات على الترع والمصارف؛ لبيان مدى صلاحيتها وسلامتها ورفع كفاءة بعضها، وتكثيف الحملات لإزالة كافة الإشغالات ورفع أكوام القمامة من على جوانب الترع والمصارف بالتنسيق مع مديرية الرى.