15 ميدالية لمنتخب مصر في اليوم الأول للبطولة العربية للكانوي والكياك

حصد المنتخب المصري للكانوي والكياك 15 ميدالية "8 ذهبيات و 3 فضيات و 4 برونزيات" فى منافسات اليوم الأول بالبطولة العربية والمقامة بنادي التجديف بمحافظة الأقصر والتي انطلقت، الاثنين، وتختتم اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الأقصر اللواء مصطفى الهم.



وتصدر منتخب مصر بذلك جدول الترتيب بعد منافسات اليوم الأول، واحتل منتخب تونس المركز الثاني برصيد 4 ذهبيات ، في حين جاء منتخب الجزائر في المركز الثالث برصيد 13 ميدالية "ذهبية واحدة و5 فضيات و7 برونزيات".



حضر مراسم التتويج وقام بتسليم الميداليات للفائزين حافظ الغندور رئيس الاتحاد العربي للكانوى والكياك ، ومحمد السكري رئيس الاتحاد المصري ، والدكتور صالح عبد المعطي رئيس نادي تجديف الأقصر ورؤساء الوفود المشاركة.