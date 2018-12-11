فودة يكرم عمال النظافة وقادة القطاع بمأدبة عشاء واحتفالية

أقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مأدبة عشاء واحتفالية كبرى بالسوق القديم في مدينة شرم الشيخ؛ تكريما لعمال النظافة، وقادة القطاعات بالمدينة.



وألقى المحافظ كلمة، أشاد بها بدور العمال الذين يقع على عاتقهم مسئولية نظافة المدينة والحفاظ على جمالها ورونقها، ونقل فودة للعمال شكر رؤساء الدول الأفريقية حضور مؤتمر أفريقيا ٢٠١٨، وكذا رؤساء الوفود والمنظمات الدولية.



وقدم المحافظ للمكرمين الشكر لهم؛ لإظهارهم شرم الشيخ بالمظهر اللائق والمشرف أمام وفود العالم، وسلمهم مبالغ مالية، كما كرم المهندس الإستشاري فؤاد توفيق، مصمم ومنفذ مسجد الصحابة بشرم الشيخ، لإسهاماته ومجهوداته.



وأحيت فرقة الموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة شرم الشيخ بقيادة نادية طه، مدير القصر، الحفل، حيث قدمت المطربة هالة، مطربة شرم الشيخ، باقة من أجمل الأغاني المختارة، كما غنت الطفلة أروي عدة أغاني عربي وأجنبي، وهي موهبة صاعدة من أبناء المدينة.