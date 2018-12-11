روائع قيثارة الغناء ليلى مراد في احتفالية القومي للمسرح.. صور

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية؛ بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الفنانة الراحلة ليلى مراد، وذلك تحت إشراف فارس عبد المنعم مدير عام المركز القومى للمسرح والموسيقى الفنون الشعبية، بمسرح مركز الهناجر للفنون.



وقدمت الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مساء الاثنين، مقطوعات موسيقية لأشهر أغانى ليلى مراد، وباقة من أروع أغانيها منها الحب جميل تغنى بها المطرب أحمد محسن، وتغنت المطربة أنغام مصطفى بأغنية يا أعز من عينى، ليه خلتنى أحبك، أنا قلبى دليلى، يارايحين للنبى الغالى، سنتين وأنا حايل فيك.



كما تغنت أنغام مصطفى بمصاحبة المايسترو إيهاب عبد الحميد على آلة الكمان بأغنية عهد الهوى، واختتم الحفل بدويتو"شحات الغرام" لأحمد محسن وأنغام مصطفى.



حضر الاحتفالية، كل من، الموسيقار منير الوسيمى، والفنانة رجاء حسين، والفنانة آمال رمزى، والدكتور جمال نوفل أستاذ الموسيقى بجامعة حلوان، والفنان التشكيلى الدكتور جمال الموجى، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، والفنانة عزة لبيب، وناهد الدفراوى رئيس جمعية المتحابين فى الله، الإعلامية إلهام الغندور، ومنيرة أباظة شقيقة الفنان رشدى أباظة، وعدد كبير من الإعلاميين وعشاق صوت الفنانة ليلى مراد.