اليوم.. صلاة الجنازة على الفنان محمود القلعاوي من جامع عمر بن عبد العزيز

قررت أسرة الفنان الراحل محمود القلعاوي إقامة صلاة الجنازة على جسد الفنان الراحل، بعد صلاة ظهر اليوم، الثلاثاء، في جامع عمر بن عبد العزيز، بجوار نادي هليوبوليس.



وتوفي الفنان محمود القلعاوي، مساء أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض.



ولد محمود القلعاوي في 12 نوفمبر 1939 ، وهو ابن الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1964.



ومن أهم أفلامه " برج المراهقين " و" العبقري خمسة " و"ريا وسكينة " و" لا من شاف ولا من دري " و" هدى ومعالي الوزير".



وقدم العديد من المشاركات مع أبرز نجوم المسرح الكوميدي ولعب أدوارا مميزة مع الفنان الكوميدي محمد نجم والفنان الكوميدي محمد صبحي.



وشارك في العديد من البطولات المسرحية منها : (أولاد دراكولا) و (عبده يتحدى رامبو) و (الجوكر) و (واحد لمون والتاني مجنون).