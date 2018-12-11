نشرة فنية من الزراعة لحدائق الفراولة

أعلنت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مجموعة من الإرشادات الفنية الخاصة بزراعات الفراولة لمزارعي حدائق الفراولة للحفاظ علي الناتج الكمي والكيفي للمحصول.



وأوصت الإدارة المزارعين بضرورة إزالة الأوراق الجافة والمسنة والحشائش وخربشة سطح التربة، وبدء الحصاد في الأصناف المبكرة في الزراعات الطازجة وتدريب المزارعين علي الجمع الصحيح.



وشددت على كل ضرورة رفع التسميد البوتاسي ( سلفات البوتاسيوم ) ليصل إلي كيلو جرام للفدان علي أن يكون التسميد الأزوتي ( سلفات النشادر ) 4 كيلو جرام للفدان ولتسميد الفسفوري ( حمض الفوسفوريك ) إلي 1 لتر بالفدان ويكرر كل أسبوعين.