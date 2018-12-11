أمريكا تعتقل رجلا حاول الهجوم على معبد يهودي في أوهايو

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن شرطة ولاية أوهايو الأمريكية ألقت القبض على رجل، أبدى إعجابه بالمسلح الذي قتل 11 شخصا في معبد يهودي بمدينة بيتسبرج في ولاية بنسيلفانيا، خلال شهر أكتوبر، ووجهت له تهمة التخطيط لشن هجوم على دار عبادة يهودي آخر.



ووجهت السلطات لـ"دامون جوزيف" من هولاند بأوهايو تهمة محاولة تقديم دعم مادي لتنظيم "داعش" الإرهابي بعدما عبر عن تأييده للتنظيم المتشدد، خاصة أنه أبلغ عميلا سريا بأنه معجب بالمسلح الذي صاح قائلا "ينبغي أن يموت جميع اليهود" لدى مهاجمته المعبد اليهودي في بيتسبرج يوم 27 أكتوبر.



وذكر جيف فورتشوناتو القائم بأعمال ممثل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في كليفلاند في بيان إن جوزيف "تحول من إرهابي افتراضي إلى مخطط لهجوم".



وأفاد المسئولون الاتحاديون بأن جوزيف قال للعميل السري "أنا معجب في حقيقة الأمر بما فعله الرجل من إطلاق النار. بوسعي أن أتصور نفسي أنفذ هذا النوع من العمليات" وأنه بحث الاختيار بين معبدين في منطقة توليدو لاستهدافه.