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فن

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:55 ص
صدى البلد
أأحمد إبراهيم - عدسة / عمرو سيد
حرص عدد كبير من الفنانين حضور عزاء مدير المسرح الكوميدى أحمد السيد بمسجد عمر مكرم، ومن بين هؤلاء الفنان جمال عبد الناصر، وأحمد صيام، وصبري فواز، ومحمد ياسين، ومحمد علي رزق، وفاء عامر، لقاء الخميسي، إيهاب فهمي، أحمد عيد وإسماعيل مختار.

وحضر العزاء الفنان سيد رجب، والفنانة إسعاد يونس، وأشرف زكي، ولقاء سويدان، وناهد السباعي، وناهد فهمي، وحنان شوقي، وأحمد عيد، وإسماعيل مختار، وعمرو عبد الجليل، وآيتن عامر.

يذكر أن أحمد السيد توفي مساء الأحد؛ بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة، الاثنين.

وكان الراحل قد تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة كمساعد مخرج، كما عمل كمساعد إنتاج في بعض الأعمال السينمائية، ويعتبر آخر أعماله كمنتج فني مسلسل "بين عالمين".
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم
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50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

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