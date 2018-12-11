50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

حرص عدد كبير من الفنانين حضور عزاء مدير المسرح الكوميدى أحمد السيد بمسجد عمر مكرم، ومن بين هؤلاء الفنان جمال عبد الناصر، وأحمد صيام، وصبري فواز، ومحمد ياسين، ومحمد علي رزق، وفاء عامر، لقاء الخميسي، إيهاب فهمي، أحمد عيد وإسماعيل مختار.





وحضر العزاء الفنان سيد رجب، والفنانة إسعاد يونس، وأشرف زكي، ولقاء سويدان، وناهد السباعي، وناهد فهمي، وحنان شوقي، وأحمد عيد، وإسماعيل مختار، وعمرو عبد الجليل، وآيتن عامر.





يذكر أن أحمد السيد توفي مساء الأحد؛ بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة، الاثنين.



