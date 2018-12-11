دراسة: النوم على البطن كارثة

توصلت أكثر من دراسة إلى أن النوم على البطن؛ ضار، بالرغم من تخفيفه من حدة الشخير، والحماية من انقطاع النفس أثناء النوم.



وبحسب سكاى نيوز، تعد فوائد النوم على البطن قليلة نسبيا، مقارنة بأضراره، حيث يفضل أن نلجأ للنوم بوضعيات أخرى؛ لما يتسبب فيه من الضغط على العمود الفقري، والشعور بالألم على الظهر أو الرقبة أو المفاصل عموما.



ويتسبب الألم الناتج عن شعور بعدم الراحة، في إيقاظنا ليلا، أو يجعلنا نشعر بالتعب الشديد عند الاستيقاظ صباحا، إضافة إلى أنه قد يتسبب لنا في مشاكل قد تمنعنا من التنفس بشكل جيد.



ولكي تستطيع التنفس أثناء النوم، فإنك غالبًا ستلجأ إلى إمالة رأسك لأحد الجانبين، هذا الأمر يتسبب في خلل في استقامة العنق والعمود الفقري، فعدم وجود الرقبة والعمود الفقري أثناء النوم على ذات الاستقامة؛ قد يتسبب بنشأة العديد من المشاكل على المدى الطويل، مثل انفتاق القرص.



ومع أن النوم على البطن أثناء الأشهر الأخيرة بالنسبة للحامل ممنوع؛ إلا أنه يفضل تجنبه كذلك أثناء الأشهر الأولى من الحمل، فرغم اعتقاد البعض أنه لا يشكل خطرا في المراحل الأولى، إلا أنه يجب الحذر منه، والسبب في ذلك، هو أن النوم على البطن أثناء الحمل؛ قد يفرض ضغطا إضافيا كبيرا على العمود الفقري، وهذا الضغط مصدره ليس فقط وزن الأم، بل جنينها الذي ينمو في رحمها كذلك.