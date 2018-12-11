صلاح فوزي: القضاء على الإرهاب تعزيز لحقوق الإنسان وسيادة القانون

أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وأحد أعضاء لجنة العشرة لوضع الدستور، أن سعي مصر للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه؛ يعد تأكيدا للثوابت التي تضمنتها وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



وأضاف "صلاح"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإرهاب الذى يطال الآمنين هو اعتداء وحشى على حق الإنسان فى السلام والأمن، مشيرا إلى أنه للتمتع بحقوق الإنسان التى يحكمها عنصر الأمن.



وقال إنه مع العام المقبل وإحياء الذكرى 71 لحقوق الإنسان؛ ستكون مصر انتهت تماما من القضاء على الإرهاب، ما يعنى التمتع الكامل بالحق فى الأمن والاستقرار.



وأوضح "الفقيه الدستوري"، أنه تم التأكيد بما تضمنه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من عدة ثوابت، أهمها "الأمن والسلام والعدل والمساواة والكرامة"، وترجمة الحقوق النوعية فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية عام 1976 والمدنية والسياسية 1966م.



وشدد على ضرورة أن يعيد العالم إحياء حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص الحق فى الحياة العامة من مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والأمن والاستقرار.