بسبب طلاقها.. انتحار ربة منزل في سوهاج

لقيت سيدة مصرعها عقب تناولها حبوب سامة تستخدم لحفظ الغلال أثناء عملها بأحد مكاتب المحاماة بمركز طما في سوهاج لمرورها بأزمة نفسية عقب طلاقها.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطارا من المستشفى المركزي بطما بوصول علا ط ع ف، ٢٤ عاما ربة منزل وتقيم بناحية جزيرة طما دائرة المركز مصابة بـ"قيئ مستمر وانخفاض شديد بالوعي والضغط "وتوفيت عقب وصولها للمستشفى بعد تناول أقراص مجهولة.



بالانتقال والفحص وسؤال شقيقها محمود ط، ٢٢ عاما عامل ويقيم بذات الناحية، قرر أنه شقيقته تعمل سكرتيرة بمكتب محاماة ببندر طما وحال تواجدها بالمكتب قامت بتناول أقراص تستخدم في حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب طلاقها من زوجها ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.