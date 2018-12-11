سيميوني: جماهير ريال مدريد يتسمون بالبرود

وجه الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني ، اتهامًا إلى جماهير غريمه التقليدي ريال مدريد بأنهم يتسمون بالبرود.





وجاء ذلك، عقب حضوره مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو"، أمس الأول، الأحد.





وقال "سيميوني"، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "بالنسبة لجماهير ريال مدريد، فالأمر مختلف.. فهم لم يعيشوا هذه الأجواء من قبل، لأنهم ليسوا جماهير حارة، مثل أتلتيكو مدريد أو أتلتيك بيلباو أو إشبيلية".





وأضاف: "جماهير ريال مدريد أكثر برودة.. السيناريو كان رائعا في أرض الملعب".



