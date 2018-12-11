محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة مصيرية أمام نابولي.. اليوم

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي منافسه فريق نابولي الإيطالي في مواجهة مصيرية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء باستاد انفيلد في إطار الجولة السادسة والأخيرة من عمر دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن يقود المحترف الدولي المصري محمد صلاح فريق ليفربول في تلك المواجهة المصيرية؛ خاصة وأن ليفربول يبحث عن الفوز بفارق هدف أو أكثر على الفريق الإيطالي وذلك لحسم تأهله إلى دور الـ16 من عمر البطولة.





وكان فريق ليفربول متصدر مجموعته حتى المباراة الماضية خسارته من فريق باريس سان جيرمان الجولة الماضية واعتلاء الفريق الباريسي صدارة المجموعة ليؤزم موقف الفريق الإنجليزي، خاصة أن فريق نابولي حقق الفوز على الفريق الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



