نصائح باستخدام الأحجار الطبيعية في الأرضيات والديكور

قال المهندس عبد الله الحسينى استشاري الديكور وفن التصميم بالأحجار الطبيعية، إن مصر واحدة من أهم الدول الرئيسية المنتجة للحجر الطبيعي وببساطة ليس هناك حاجة لتعريف العالم على البلد التى ابهرت العالم بأحجارها الطبيعية فالأهرامات خير دليل.



وأضاف الحسينى أن عمر الاحجار الطبيعية فى مصر أبدي منذ القدم فقد بنيت الأهرامات منذ آلاف السنين ولازالت قائمة حتى وقتنا هذا، بالإضافة إلى المعابد والمساجد والقصور والمباني الرسمية والأثرية التى بنيت من الحجارة الطبيعية المصرية، لافتا إلى أن من اكثر أنواع الأحجار الطبيعية المعروفة فى مصر هي الحجر الفرعوني والهاشمي والمايكا والتريستا والجلاله والصني.



وأشار إلى أن الاحجار الطبيعية فى مصر تعد من اهم عناصر العمارة الخضراء ولها اثر على البيئة بشكل عام، كما يمكن إعادة تدوير الاحجار الطبيعية دون وقوع اي أضرار على البيئة ولذلك ينصح باستخدام الأحجار الطبيعية في الأرضيات والوجهات أثناء الأعمال المعمارية والديكورية، إذا كنا نبحث عن العمارة البيئيه الجمالية.



وأوضح الحسينى أن الحجر الطبيعي في عالمنا العصري من الخامات المفضلة لأصحاب الذوق الرفيع فهو مصدر للأناقة والجمال والتناغم والاندماج مع الطبيعة، كما أنه يتميز بأن له القدرة على التناغم مع خامات الديكور كلها كالخشب والمعادن فهو يمنح المنزل مزيدا من الرفاهية.