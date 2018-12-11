ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

نصائح باستخدام الأحجار الطبيعية في الأرضيات والديكور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:06 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قال المهندس عبد الله الحسينى استشاري الديكور وفن التصميم بالأحجار الطبيعية، إن مصر واحدة من أهم الدول الرئيسية المنتجة للحجر الطبيعي وببساطة ليس هناك حاجة لتعريف العالم على البلد التى ابهرت العالم بأحجارها الطبيعية فالأهرامات خير دليل.

وأضاف الحسينى أن عمر الاحجار الطبيعية فى مصر أبدي منذ القدم فقد بنيت الأهرامات منذ آلاف السنين ولازالت قائمة حتى وقتنا هذا، بالإضافة إلى المعابد والمساجد والقصور والمباني الرسمية والأثرية التى بنيت من الحجارة الطبيعية المصرية، لافتا إلى أن من اكثر أنواع الأحجار الطبيعية المعروفة فى مصر هي الحجر الفرعوني والهاشمي والمايكا والتريستا والجلاله والصني.

وأشار إلى أن الاحجار الطبيعية فى مصر تعد من اهم عناصر العمارة الخضراء ولها اثر على البيئة بشكل عام، كما يمكن إعادة تدوير الاحجار الطبيعية دون وقوع اي أضرار على البيئة ولذلك ينصح باستخدام الأحجار الطبيعية في الأرضيات والوجهات أثناء الأعمال المعمارية والديكورية، إذا كنا نبحث عن العمارة البيئيه الجمالية.

وأوضح الحسينى أن الحجر الطبيعي في عالمنا العصري من الخامات المفضلة لأصحاب الذوق الرفيع فهو مصدر للأناقة والجمال والتناغم والاندماج مع الطبيعة، كما أنه يتميز بأن له القدرة على التناغم مع خامات الديكور كلها كالخشب والمعادن فهو يمنح المنزل مزيدا من الرفاهية.
loading...

ترشيحاتنا

سيميوني: جماهير ريال مدريد يتسمون بالبرود

شوبير: شكوت للأعلى للإعلام تقليص صلاحياتي بعد فوزي بانتخابات الجبلاية

الحبيب علي الجفري: 3 أمور تلوث القلب فتجنبها لأنه محل نظر الله

تصعيد جديد من حركة السترات الصفراء بعد خطاب ماكرون

3 أمراض نفسية تهدد حياة المصريين

شوبير: زيادة عدد الأجانب بالدوري واعتبار لاعبي شمال أفريقيا مصريين مصيبة

المريخ السوداني يتأهل إلى ربع نهائي كأس زايد للأندية

الأمير سلطان بن سلمان يشيد بجهود الرئيس السيسي في التطوير

للمرة الأولى.. الجماهير تعود للمدرجات بمباراة الزمالك والقطن التشادي

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

تحذير شديد اللهجة من الجامعة العربية للبرازيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
هكذا علق رامي رضوان على انضمام أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون لبرنامجه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟