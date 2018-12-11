درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، الثلاثاء، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.



وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:



القاهرة: العظمى 22 - الصغرى 12، علمًا بأنه من المتوقع أن تظل درجات الحرارة على مدار الأسبوع ثابتة تتراوح بين 22 درجة لـ 23 درجة.



الإسكندرية: العظمى 21– الصغرى 13، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة على مدار الأسبوع ثابتة تتراوح بين 21 درجة لـ 12 درجة.



مطروح: العظمى 28- الصغرى 11، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة على مدار الأسبوع ثابتة تتراوح بين 21 درجة لـ 12 درجة.



الغردقة: العظمى 26، والصغرى 14، وتستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.



شرم الشيخ: العظمى 24، والصغرى 17، والأربعاء 26/17، والخميس 26/17، الجمعة 22/ 16.



أسيوط: العظمى 22، والصغرى 8، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة على مدار الأسبوع ثابتة تتراوح بين 23 درجة 8 درجة.



كفر الشيخ: العظمى 23، والصغرى 11، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة على مدار الأسبوع ثابتة تتراوح بين 23 درجة لـ 11 درجة.



أسوان: العظمى 24، والصغرى 10، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة على مدار الأسبوع ثابتة تتراوح بين 26 درجة لـ 11 درجة.